Два простых предложения с любыми из данных слов замок совок орех нож горох ключ лист
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Два простых предложения с любыми из данных слов замок совок орех нож горох ключ лист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не могу открыть замок, мой совок полон, орех с твердой скорлупой , острый нож, спелый горох , золотой ключ , белый лист .
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