Помогите пожалуйста записать по порядке 8 номер

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Помогите пожалуйста записать по порядке 8 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
березка березняк подберезовик
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