Основание прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см.высота призмы 10 см. найдите боковую поверхность призмы.

Геометрия
Основание прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см.высота призмы 10 см. найдите боковую поверхность призмы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотенуза равна корень (3^2+4^2)=5 Периметр треугольника=3+4+5=12 Боковая поверхность = 12×10=120
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