Напишите пожалуйста как читается.

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Тунайт ис зе найт Уэн дэд ливс флай Лайк уитчес он суитчес Экрос зе скай. Тунайт ис зе найт Уэн ливс мэйк э саунд Лайк а гноум ин хис хаус Андэ зэ граунд Уэн спукс энд троллс Крип аут оф хоулс Мосси энд грин
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