Помогите пожалуйста решить показательное неравенство
Алгебра
Помогите пожалуйста решить показательное неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основание меньше 1,знак меняется x+√x-72<0 x∈[0;∞) √x=a a²+a-72<0 a1+a2=-1 U a1*a2=-72 a1=-9 U a2=8 -9<a<8⇒-9<√x<8⇒0≤x<64 x∈[0;64)
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