Найдите периметр треугольника ABC , если его вершины имеют следующие координаты: A(2;1) , B(3;9) и C(6;3) Р= корень?+?*корень?

Алгебра

Найдите периметр треугольника ABC , если его вершины имеют следующие координаты: A(2;1) , B(3;9) и C(6;3) Р= корень?+?*корень?

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