Найдите периметр треугольника ABC , если его вершины имеют следующие координаты: A(2;1) , B(3;9) и C(6;3) Р= корень?+?*корень?
Алгебра
Найдите периметр треугольника ABC , если его вершины имеют следующие координаты: A(2;1) , B(3;9) и C(6;3) Р= корень?+?*корень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр нужно найти?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте справА,слевА,самОсвал,землЕройка,странА,лампА,налевО, направО,молокО,снегОход,водОпад,тетрадИ,впередИ,сзадИ,лошадИ,вдалекЕ. Вы пиш...
Окружающий мир