Прочитайте. Справа, слева, самосвал, землеройка, страна, лампа, налево, направо, молоко, снегоход, водопад, тетради, впереди, сзати, лошади, вдалеке. В каких словах выделенная часть является окончанием, в каких - суффиквом, в к...

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Прочитайте. Справа, слева, самосвал, землеройка, страна, лампа, налево, направо, молоко, снегоход, водопад, тетради, впереди, сзати, лошади, вдалеке. В каких словах выделенная часть является окончанием, в каких - суффиквом, в каких - соединительными буквами о и е?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание: странА, лампА, молокО, тетрадИ, ,лошадИ. Суффикс: справА, слевА, налево, направо, впередИ, сзадИ, вдалекЕ - НАРЕЧИЯ Соединит. гласная:   самОсвал, землЕройка, снегоход, водопад, 
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