Образуйте словообразовательные цепочки из следующих слов приветливость, прохождение, разувериться, недальновидность.

Русский язык
Образуйте словообразовательные цепочки из следующих слов приветливость, прохождение, разувериться, недальновидность.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Приветливость - приветливейший - приветливый 2. Прохождение - проходящий - проходимый 3. Разуверить - разуверенный - разуверившийся 4. Недальновидность - недальновидный - недальновиднее
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