Пожалуйста помогите.! Насколько увеличится внутренняя энергия куска меди массой 4кг при плавлении.(в форме задачи с дано и т.д)

Физика
Пожалуйста помогите.! Насколько увеличится внутренняя энергия куска меди массой 4кг при плавлении.(в форме задачи с дано и т.д)
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