Пожалуйста помогите.! Насколько увеличится внутренняя энергия куска меди массой 4кг при плавлении.(в форме задачи с дано и т.д)

Физика

Пожалуйста помогите.! Насколько увеличится внутренняя энергия куска меди массой 4кг при плавлении.(в форме задачи с дано и т.д)

Автор: Гость