Уменьшаемое увеличили на 2. Как надо изменить вычитаемое чтобы разность увеличилась на 3
Математика
Уменьшаемое увеличили на 2. Как надо изменить вычитаемое чтобы разность увеличилась на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычитаемое надо увеличить на 1 (+1).
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