Выписать из теста разные формы одного того же глагола из текста меня послали в огород
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Выписать из теста разные формы одного того же глагола из текста меня послали в огород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Послать,послал,послали,ну пока больше идей нет и не вакт что правильно а сколько примерно должно быть
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