На карте масштабом 1:1000000 расстояние между городам 5 см. найдите расстояние между г??родами на местности

Математика
На карте масштабом 1:1000000 расстояние между городам 5 см. найдите расстояние между г??родами на местности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*1000000=5000000 Ответ:5000000 .

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