На карте масштабом 1:1000000 расстояние между городам 5 см. найдите расстояние между г??родами на местности
Математика
На карте масштабом 1:1000000 расстояние между городам 5 см. найдите расстояние между г??родами на местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*1000000=5000000 Ответ:5000000 .
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