Дан треугольник ABС.Через вершину А проведите прямую,параллельную стороне ВС,чере?? вершину В-прямую,параллельную стороне АС,через вершину С-прямую,параллельную стороне АВ.Сколько попарно параллельных отрезков получилось?Запиши...

Математика

Дан треугольник ABС.Через вершину А проведите прямую,параллельную стороне ВС,чере?? вершину В-прямую,параллельную стороне АС,через вершину С-прямую,параллельную стороне АВ.Сколько попарно параллельных отрезков получилось?Запишите их . Сколько треугольников получилось? помогите пожалуйста прошу

Автор: Гость