Дан треугольник ABС.Через вершину А проведите прямую,параллельную стороне ВС,чере?? вершину В-прямую,параллельную стороне АС,через вершину С-прямую,параллельную стороне АВ.Сколько попарно параллельных отрезков получилось?Запиши...
Математика
Дан треугольник ABС.Через вершину А проведите прямую,параллельную стороне ВС,чере?? вершину В-прямую,параллельную стороне АС,через вершину С-прямую,параллельную стороне АВ.Сколько попарно параллельных отрезков получилось?Запишите их . Сколько треугольников получилось? помогите пожалуйста прошу
Ответ(ы):
Гость:
проводим правалельные прямые из вершин. получаем 6 треугольников
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