Дана арифмитических прогоесии 52;48;44;40;36... Какое из следущих чисел является членом ??ргресии 1)84;2)38;3)28;4)11

Алгебра
Дана арифмитических прогоесии 52;48;44;40;36... Какое из следущих чисел является членом ??ргресии 1)84;2)38;3)28;4)11
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