Помогите ,пожалуйста! :* people who live in sydney are called: a) Sydneygoers b) sydneyers c) sydney walkers d) sydneysiders e) sydney livers

Английский язык

