Дана функциЯ у=2х(в кубе) найдите: 1)значение функции для х=-1 и х=0,5 2)значение аргумента если у=16 и у=-2 пожалуйста срочно нужно сделать . плиз

Гость: Гость:

1) у= - 2 *(-1) в кубе =2 у= -2* 0,5 в кубе = -0,25 2) 16=-2*х в кубе 16/ -2 = х в кубе -8= х в кубе -2=-2х в кубе -2/ -2= х в кубе 1= х в кубе