Дана функциЯ у=2х(в кубе) найдите: 1)значение функции для х=-1 и х=0,5 2)значение аргумента если у=16 и у=-2 пожалуйста срочно нужно сделать . плиз

Алгебра
Дана функциЯ у=2х(в кубе) найдите: 1)значение функции для х=-1 и х=0,5 2)значение аргумента если у=16 и у=-2 пожалуйста срочно нужно сделать . плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у= - 2 *(-1) в кубе =2     у= -2* 0,5 в кубе = -0,25  2) 16=-2*х в кубе        16/ -2 = х в кубе          -8= х в кубе      -2=-2х в кубе     -2/ -2= х в кубе       1= х в кубе  
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