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Егерде снды 7-есе артырганда 63 шыгу керек.
Математика
Егерде снды 7-есе артырганда 63 шыгу керек.
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Гость:
9-ды * 7-ге 63 шығады
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