В каком слове выбор выделенной буквы ты уже можешь объяснить правилом? караСь, лоСь, умылиСь, пропиСь

Русский язык

В каком слове выбор выделенной буквы ты уже можешь объяснить правилом? караСь, лоСь, умылиСь, пропиСь

Автор: Гость