В каком слове выбор выделенной буквы ты уже можешь объяснить правилом? караСь, лоСь, умылиСь, пропиСь
Русский язык
В каком слове выбор выделенной буквы ты уже можешь объяснить правилом? караСь, лоСь, умылиСь, пропиСь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карась-словарное слово,лось -словарное ,умылись-умыться - и,пропись-словарное слово.
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