Подчеркните в тексте антонимы и синонимы. Среди леса-великана есть громадная поляна. Посреди поляны той дуб стоит большой-большой! Средь его большущих листьев,на его огромных ветках сидит ма-а-а-ленькая птичка,кормит птичка кро...
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Подчеркните в тексте антонимы и синонимы. Среди леса-великана есть громадная поляна. Посреди поляны той дуб стоит большой-большой! Средь его большущих листьев,на его огромных ветках сидит ма-а-а-ленькая птичка,кормит птичка крошек деток.
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Синонимы: громадная-большой-большущих-огромных антонимы: маленькая-огромных(и все синонимы) крошек-великана
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