какое число задумано если известно что задуманное число увиличили в 15 раз затем е??е в 10 раз и получили 4500 б задуманное число увеличили в 7 раз затем уменьшили в 10 раз и получили 28

Математика

какое число задумано если известно что задуманное число увиличили в 15 раз затем е??е в 10 раз и получили 4500 б задуманное число увеличили в 7 раз затем уменьшили в 10 раз и получили 28

Автор: Гость