какое число задумано если известно что задуманное число увиличили в 15 раз затем е??е в 10 раз и получили 4500 б задуманное число увеличили в 7 раз затем уменьшили в 10 раз и получили 28
Математика
какое число задумано если известно что задуманное число увиличили в 15 раз затем е??е в 10 раз и получили 4500 б задуманное число увеличили в 7 раз затем уменьшили в 10 раз и получили 28
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