Представьте выражение в виде суммы положительных и отрицательных чисел:а)-28-32+45+34...УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ!!!
Математика
Представьте выражение в виде суммы положительных и отрицательных чисел:а)-28-32+45+34...УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-28-32+45+34=19 б)-6,4+0,4+78-35=37
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