Выделить корень в однокоренных словах воробей воробушек тигр тигрята ворона воронята грач грачиха.

Русский язык
Выделить корень в однокоренных словах воробей воробушек тигр тигрята ворона воронята грач грачиха.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воробей воробушек - вороб Тигр, тигрята - тигр Ворона, воронята - ворон Грач, грачиха - грач. Удачной учебы!)
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