Слово для орфографического разбора искусно

Русский язык
Слово для орфографического разбора искусно
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