В книге 190 страниц во второй день знайка прочитал в 1,2 раза больше страниц,чем в первый день ,и на 20 страниц меньше ,чем в третий . Сколько страниц он прочитал во второй день?

Математика

В книге 190 страниц во второй день знайка прочитал в 1,2 раза больше страниц,чем в первый день ,и на 20 страниц меньше ,чем в третий . Сколько страниц он прочитал во второй день?

Автор: Гость