В книге 190 страниц во второй день знайка прочитал в 1,2 раза больше страниц,чем в первый день ,и на 20 страниц меньше ,чем в третий . Сколько страниц он прочитал во второй день?

Математика
В книге 190 страниц во второй день знайка прочитал в 1,2 раза больше страниц,чем в первый день ,и на 20 страниц меньше ,чем в третий . Сколько страниц он прочитал во второй день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1-ый день - х страниц Тогда 2-ой день - х умножить на 1,2 = 1,2х Третий день - 1,2х + 20 Составим уравнение: х + 1,2х + 1,2х + 20 = 190 3,4х + 20 = 190 3,4х = 190-20 = 170 х - 170 : 3,4 = 1700:34 = 50 1-ый день-50 стр. 2-ой день - 50 х 1,2 = 60 стр. 3-ий день - 60 + 20 =80 стр. Проверка: 50 + 60+ 80 = 190
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