В книге 190 страниц во второй день знайка прочитал в 1,2 раза больше страниц,чем в первый день ,и на 20 страниц меньше ,чем в третий . Сколько страниц он прочитал во второй день?
Математика
В книге 190 страниц во второй день знайка прочитал в 1,2 раза больше страниц,чем в первый день ,и на 20 страниц меньше ,чем в третий . Сколько страниц он прочитал во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1-ый день - х страниц Тогда 2-ой день - х умножить на 1,2 = 1,2х Третий день - 1,2х + 20 Составим уравнение: х + 1,2х + 1,2х + 20 = 190 3,4х + 20 = 190 3,4х = 190-20 = 170 х - 170 : 3,4 = 1700:34 = 50 1-ый день-50 стр. 2-ой день - 50 х 1,2 = 60 стр. 3-ий день - 60 + 20 =80 стр. Проверка: 50 + 60+ 80 = 190
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Митя окопал 10 деревьев. Это в2 раза больше, чем окопал деревьев Леня. На сколько больше окопал деревьев Митя, чем Леня?