Митя окопал 10 деревьев. Это в2 раза больше, чем окопал деревьев Леня. На сколько больше окопал деревьев Митя, чем Леня?

Математика
Митя окопал 10 деревьев. Это в2 раза больше, чем окопал деревьев Леня. На сколько больше окопал деревьев Митя, чем Леня?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:2=5-это копал Леня 10-5=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему люди не добились ничего в первой революции 1900-1907?
Ответить
Физика
Почему при выстреле вертикально вверх с огромной силой физическое тело не улетае?? в космос?? Как оно себя ведёт?? Срочно помогите умоляююю
Ответить
Математика
Экскурсантов можно посадить в лодки по 8 человек или по 12 человек в каждую. В том и ?? другом случае свободных мест не останется. Сколько было экс...
Ответить
Физика
Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1км 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помогите Пж д...
Ответить
Математика
5×5+18 ÷3×4-16 помогите решить
Ответить