Митя окопал 10 деревьев. Это в2 раза больше, чем окопал деревьев Леня. На сколько больше окопал деревьев Митя, чем Леня?
Математика
Митя окопал 10 деревьев. Это в2 раза больше, чем окопал деревьев Леня. На сколько больше окопал деревьев Митя, чем Леня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:2=5-это копал Леня 10-5=5
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