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5×5+18 ÷3×4-16 помогите решить
Математика
5×5+18 ÷3×4-16 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:3=6 2) 6*4=24 3)5*5=25 4)25+24=49 5)49-16=33
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