В гербаии 35 полевых цветов а садовых 7 во сколько раз

Математика
В гербаии 35 полевых цветов а садовых 7 во сколько раз
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Гость:
35:7=5 в 5 раз больше
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