Срочно! Помогите написать сочинение- миниатюру об антонимах.

Русский язык
Срочно! Помогите написать сочинение- миниатюру об антонимах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антонимы - это слова с противоположным значением . например: белый- чёрный, чистый - грязный , маленький- большой.
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