Відповісти на питання декількома реченнями.Чи живий ше й нині козацький дух серед нашого народу? можно и на русском.

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Козаки-це вільні люди, люди честі, люди, що боролись за свої ідеї. В кожному з нас живе дух козацтва, бо ми всі є їхніми нащадками. Навіть в гімні є слова"що ми браття козацького роду". Ми повинні пишатись і робити все для того, щоб бути гідними свого славного "козацького роду". Поки є України,то живе і він-козацький дух нашого народу, незламний і любові до Батьківщини.