Найди пример четырехугольника две стороны которого имеют длину по 30 мм каждая а о??тольные стороны по 20 мм каждая. Вырази ответ в сантиметрах

Математика
Найди пример четырехугольника две стороны которого имеют длину по 30 мм каждая а о??тольные стороны по 20 мм каждая. Вырази ответ в сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываются все стороны. Получается 100 мм. Или 10 см.
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