Найди пример четырехугольника две стороны которого имеют длину по 30 мм каждая а о??тольные стороны по 20 мм каждая. Вырази ответ в сантиметрах

Математика

Найди пример четырехугольника две стороны которого имеют длину по 30 мм каждая а о??тольные стороны по 20 мм каждая. Вырази ответ в сантиметрах

Автор: Гость