Литиратура пожалуйста срочно помогите написать сочинение два брата-две судьбы
Литература
Литиратура пожалуйста срочно помогите написать сочинение два брата-две судьбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть брат ............ ему ....лет я знаю что он меня не придаст а только подержит мы с ним одно целое я могу сказать что у нас две судьбы потому что мы всегда вместе и никто нам ни разлучит
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