Почему люди не берегут природу?
Литература
Почему люди не берегут природу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они не ценят её, с каждым днем всё больше и больше губят её
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