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Сократите дробь 88/99
Математика
Сократите дробь 88/99
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Автор: Гость
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Гость:
Сокращаем на 11 88/99=8/8
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