Что является причиной установлением диктаторского режима

Обществознание
Что является причиной установлением диктаторского режима
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политический режим В разные исторические периоды государственная власть может иметь отличные формы политического режима. От них зависят механизмы взаимодействия общества и государства между собой, методы политического управления страной, объём прав, свобод и обязанностей граждан
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