Сколько дров необходимо сжечь для того что бы нагреть 50 кг воды от 15-16 градусов цельсия
Физика
Сколько дров необходимо сжечь для того что бы нагреть 50 кг воды от 15-16 градусов цельсия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t²-t³) Q-кол-во теплоты с-удельная теплота m-масса t-температура Q=50кг*4200*1=210000 m=210000/1*10000000=0,021кг
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