1.Определите продукт, образующийся при взаимодействии бромистого водорода с 1,2-ди??етилциклопропаном: а. 1-Бром-2-метилбутан б. 1-Бром-3-метилбутан в. 1-Бром-4-метилбутан г. 2-Бром-3-метилбутан
Химия
1.Определите продукт, образующийся при взаимодействии бромистого водорода с 1,2-ди??етилциклопропаном: а. 1-Бром-2-метилбутан б. 1-Бром-3-метилбутан в. 1-Бром-4-метилбутан г. 2-Бром-3-метилбутан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. 1-Бром-4-метилбутан
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