Ребят, помогите решить задачу, пожалуйста! Даю 20 баллов. Корневые волоски обязательная часть корня, с помощью которой, растения связаны с почвой, однако, у многих водных растений корневые волоски не образуются. Дайте объяснен...

Биология

Ребят, помогите решить задачу, пожалуйста! Даю 20 баллов. Корневые волоски обязательная часть корня, с помощью которой, растения связаны с почвой, однако, у многих водных растений корневые волоски не образуются. Дайте объяснение этому явлению.

Автор: Гость