Ребят, помогите решить задачу, пожалуйста! Даю 20 баллов. Корневые волоски обязательная часть корня, с помощью которой, растения связаны с почвой, однако, у многих водных растений корневые волоски не образуются. Дайте объяснен...
Биология
Ребят, помогите решить задачу, пожалуйста! Даю 20 баллов. Корневые волоски обязательная часть корня, с помощью которой, растения связаны с почвой, однако, у многих водных растений корневые волоски не образуются. Дайте объяснение этому явлению.
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