СРОЧНО!!!!!!!!! Напиши в каждом словосочетании почему Не пишется с причастиями слит??о и раздельно СЛИТНО: Одиночные причастия Не употребляется без не Раздельно С краткими причастиями Причастный оборот Никем не узнанный...
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СРОЧНО!!!!!!!!! Напиши в каждом словосочетании почему Не пишется с причастиями слит??о и раздельно СЛИТНО: Одиночные причастия Не употребляется без не Раздельно С краткими причастиями Причастный оборот Никем не узнанный портрет,ни с чем не сравнимый идеал,никого не удививший конфликт,ни с кем не согласованный режим,никогда никого не беспокоящий человек, непроведённый эксперимент,ни с кем не побеседовавший корреспондент,неутомимый труженик,не признанный современниками писатель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никем не узнанный портрет ,ни с чем не сравнимый идеал, никого не удививший конфликт,ни с кем не согласованный режим,никогда никого не беспокоящий человек, непроведённый эксперимент, - можно заменить синонимом отложенный ни с кем не побеседовавший корреспондент, неутомимый труженик - те сильный ,не признанный современниками писатель. остальные раздельно, тк есть завис. сл.
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