Даты и результаты Нидерландской революции

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В Нидерландах, которые тогда находились под испанской короной, королем Филиппом II (1555-1598) были введены новые налоги, размещены войска, увеличено количество епархий, ужесточены преследования кальвинистов. В северных провинциях страны, которые исповедовали лютеранство и кальвинизм, развернула свою деятельность инквизиция. Король и его наместники управляли Нидерландами, мало считаясь с интересами местного дворянства и предпринимателей. Соучастие в управлении страной принимал узкий круг лиц – консульта. Решения принимались без учета мнений крупных вельмож, входивших в Государственный совет, не считаясь с органом сословного представительства – Генеральными штатами. Таковы основные причины революции. В результате весь север стал независимым, там была образована Республика соединенных провинций. Центральными органами республики стали выборные Генеральные Штаты и Государственный совет, депутаты которых должны были согласовывать свои решения с волей избирателей. В конфессиональном плане республика отличалась высоким уровнем терпимости.