Как вы считаете, при неблагоприятных условиях,какие преимущества имеют организмы, размножающиеся спорами по сравнению с организмами, размножающимися семенами?

Биология

Как вы считаете, при неблагоприятных условиях,какие преимущества имеют организмы, размножающиеся спорами по сравнению с организмами, размножающимися семенами?

Автор: Гость