Как вы считаете, при неблагоприятных условиях,какие преимущества имеют организмы, размножающиеся спорами по сравнению с организмами, размножающимися семенами?
Биология
Как вы считаете, при неблагоприятных условиях,какие преимущества имеют организмы, размножающиеся спорами по сравнению с организмами, размножающимися семенами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Споры развиваются быстрее , чем семена .
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