Услышит миша удар грома через 12 секунд после того как сверкнёт молния если рассто??ние от места где проходит гроза до миши ровно 3 км 960 м а скорость распространения звука в воздухе 330 м с

Математика

Услышит миша удар грома через 12 секунд после того как сверкнёт молния если рассто??ние от места где проходит гроза до миши ровно 3 км 960 м а скорость распространения звука в воздухе 330 м с

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