Услышит миша удар грома через 12 секунд после того как сверкнёт молния если рассто??ние от места где проходит гроза до миши ровно 3 км 960 м а скорость распространения звука в воздухе 330 м с
Математика
Услышит миша удар грома через 12 секунд после того как сверкнёт молния если рассто??ние от места где проходит гроза до миши ровно 3 км 960 м а скорость распространения звука в воздухе 330 м с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
330*12=3960 Ответ:Да услышит.
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