Как построить график этой функции?

Алгебра
Как построить график этой функции?
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Например вот так. ............
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