Чему учит или в чём смысл книги "тысяча и одна ночь"

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Тысяча и одна ночь (Книга царей) Когда-нибудь космические кораблиКогда-нибудь космические корабли начнут свободно бороздить просторы нашей Вселенной, а я буду отсечённой головой в банке с формальдегидом, тогда и возьмусь за полную многотомную версию сказок "Тысячи и одной ночи". И прочитаю её. Ну ладно, кого я обманываю. Возьму хотя бы четырёхтомник, который стоит у меня на полочке с незапамятных времён, и прочитаю его. Пока же меня хватает только на самые сливки, но это не потому, что книжка плохая. Просто их, наверное, в таком формате тысячи и одного прочтения и удобно читать, а помногу за раз — подавиться можно. Хотя я не знаю, как за тысячу прочтений сохранить здравый ум и крепкую память, помня все эти истории в истории в истории в истории в истории, над которыми потом Ирвин так ловко сыронизирует в своём "Арабском кошмаре". В этом плане сборник под редакцией Салье из "Библиотеки всемирной литературы" идеале. Поначалу там идёт несколько десятков ночей с незначительными сокращениями и полной сюжетной канвой, то есть всегда можно окунуться в это море историй в историях. После цикла про Синдбада (моего любимейшего восточного Улисса) рассказы начиают даваться выборочно и уже без вставных перекрестий. Только самое важное, что нужно знать каждому: Али-баба, Аладдин и прочие селебрити. В подборку попали сказки самого разного характера: и про животных, и про колдунов, и про исторических деятелей. Сексуальная подоплёка довольно сильно сокращена (в оригинале-то сказки вообще балансируют иногда на грани с ретивым порно), но совсем не убрана, так что если давать сборник детям, то глаза у них от некоторых описаний могут вылезти на лоб. В целом — отличная книжка для ликбеза и чтения одним куском. Придётся всё-таки упомянуть тут это слабое сравнение: сказки "Тысячи и одной ночи" очень схожи с восточными кушаньями. Слишком много сладости либо слишком много пряности. Если пробовать понемногу, то вкусно и необычно, но после пары тарелок непривыкшие вкусовые рецепторы отобьёт напрочь.