Найти периметр и площадь прямоугольника с длинами сторон 152 см и 8 см
Математика
Найти периметр и площадь прямоугольника с длинами сторон 152 см и 8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2*(152+80)=464см-периметр прямоугольника S=152*80=12160см2-площадь прямоугольника Вроде бы так.
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