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Ыфаыаваыаыаыаыаафафафафафа
Қазақ тiлi
Ыфаыаваыаыаыаыаафафафафафа
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Пшсгзазазгвзгазшах7ехшазгазгпщхрха6е8рзо
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