Товар стоил 500 рублей . Определите его цену после двух изменений цены- сначала понижения на 20% , потом повышение на 10%

Математика

Товар стоил 500 рублей . Определите его цену после двух изменений цены- сначала понижения на 20% , потом повышение на 10%

Автор: Гость