Товар стоил 500 рублей . Определите его цену после двух изменений цены- сначала понижения на 20% , потом повышение на 10%
Математика
Товар стоил 500 рублей . Определите его цену после двух изменений цены- сначала понижения на 20% , потом повышение на 10%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-100% 400-100% 40+400=440 х-80% х-10% х=400 х=40 ответ:440
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