Тетрадь в клетку стоит 10р , а учебеник математики на 5р. дороже. дополнят условие задачи и поставь вопрос так , чтобы задача решалась двумя двумя действиями.

Математика
Тетрадь в клетку стоит 10р , а учебеник математики на 5р. дороже. дополнят условие задачи и поставь вопрос так , чтобы задача решалась двумя двумя действиями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько стоит тетрадь в клеточку учебник по математике вместе? 1) 10+5=15 руб. 2) 10+15=25 руб. Ответ:25 руб. стоит тетрадь в клеточку , учебник по математике вместе.
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