Тетрадь в клетку стоит 10р , а учебеник математики на 5р. дороже. дополнят условие задачи и поставь вопрос так , чтобы задача решалась двумя двумя действиями.
Математика
Тетрадь в клетку стоит 10р , а учебеник математики на 5р. дороже. дополнят условие задачи и поставь вопрос так , чтобы задача решалась двумя двумя действиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько стоит тетрадь в клеточку учебник по математике вместе? 1) 10+5=15 руб. 2) 10+15=25 руб. Ответ:25 руб. стоит тетрадь в клеточку , учебник по математике вместе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Обществознание
Другие предметы