Тетрадь в клетку стоит 10р , а учебеник математики на 5р. дороже. дополнят условие задачи и поставь вопрос так , чтобы задача решалась двумя двумя действиями.

Математика

Тетрадь в клетку стоит 10р , а учебеник математики на 5р. дороже. дополнят условие задачи и поставь вопрос так , чтобы задача решалась двумя двумя действиями.

Автор: Гость