Определите, изображения каких частей суши показаны на карте Птолемея близко к современным. Каких материков, изображённых на современной карте полушарий, нет на карте Птолемея. Назовите моря и океаны, изображённые на древней кар...

География

Определите, изображения каких частей суши показаны на карте Птолемея близко к современным. Каких материков, изображённых на современной карте полушарий, нет на карте Птолемея. Назовите моря и океаны, изображённые на древней карте.(для просмотра карт нажмите по ним)

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