Определите, изображения каких частей суши показаны на карте Птолемея близко к современным. Каких материков, изображённых на современной карте полушарий, нет на карте Птолемея. Назовите моря и океаны, изображённые на древней кар...
География
Определите, изображения каких частей суши показаны на карте Птолемея близко к современным. Каких материков, изображённых на современной карте полушарий, нет на карте Птолемея. Назовите моря и океаны, изображённые на древней карте.(для просмотра карт нажмите по ним)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что на средней части суши.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Товар стоил 500 рублей . Определите его цену после двух изменений цены- сначала понижения на 20% , потом повышение на 10%
Геометрия