В первой бочке было в 4 раза больше бензина, чем во второй. После того как из второй бочки взяли 60 л бензина, во второй бочке стало на 270 л меньше чем в первой. Сколько литров в каждой бочке?

Математика

В первой бочке было в 4 раза больше бензина, чем во второй. После того как из второй бочки взяли 60 л бензина, во второй бочке стало на 270 л меньше чем в первой. Сколько литров в каждой бочке?

Автор: Гость