В первой бочке было в 4 раза больше бензина, чем во второй. После того как из второй бочки взяли 60 л бензина, во второй бочке стало на 270 л меньше чем в первой. Сколько литров в каждой бочке?
Математика
В первой бочке было в 4 раза больше бензина, чем во второй. После того как из второй бочки взяли 60 л бензина, во второй бочке стало на 270 л меньше чем в первой. Сколько литров в каждой бочке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x - 270 = x - 60 4x - x = 270 - 60 3x = 210 x = 70(л) - в первой бочке 70*4 = 280(л) - во второй бочке Ответ: 70 л и 280 л.
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