Найдите пожалуйста прочитайте В какой значимой части слова пропущена орфограмы Мал_нький, лёг_ньий, ельн_к, берёз_нька, олен_нок, и тек др.
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Найдите пожалуйста прочитайте В какой значимой части слова пропущена орфограмы Мал_нький, лёг_ньий, ельн_к, берёз_нька, олен_нок, и тек др.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфограммы пропущены в суффиксах : Маленький(суффикс-еньк-), лёгонький(суффикс-оньк-), ельник(суффикс-ник-), берёзонька(суффикс-оньк-), оленёнок(суффикс-ёнок).
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