Найдите пожалуйста прочитайте В какой значимой части слова пропущена орфограмы Мал_нький, лёг_ньий, ельн_к, берёз_нька, олен_нок, и тек др.

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Найдите пожалуйста прочитайте В какой значимой части слова пропущена орфограмы Мал_нький, лёг_ньий, ельн_к, берёз_нька, олен_нок, и тек др.

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